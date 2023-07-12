В Волгоградской области были признаны поддельными 325 деклараций о качестве зерна и продуктов переработки от местных аграриев, сообщили в местном управлении Россельхознадзора.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, декларации фермеры получали в неизвестных лабораториях, которые не располагаются по фактическому адресу.
"Выявлены факты, когда разрешительные документы выдавались на зерно, которое не прошло все необходимые процедуры по техническому регламенту "О безопасности зерна", — цитирует представителя Россельхознадзора novostivolgograda.ru.
Всем аграрным хозяйством выписаны предостережения, а предоставленные документы, вызвавшие подозрения, признаны недействительными.
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