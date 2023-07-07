Челябинцы поделились фото и видео последствий сильного ливня: реки вместо дорог

Жители Челябинска делятся фото и видео после сильного дождя.

Фото: rg.ru

Вчера, 6 июля, в Челябинске прошёл сильный ливень. В некоторых районах произошло подтопление. Машины застревали на самых глубоких участках затопленных дорог. Об этом сообщает kursdela.biz.

Очевидцы такого наводнения активно делились фото- и видеосвидетельствами последствий ливня в соцсетях.

"Ливень кончился, а люди даже час спустя не могли проехать в районе дома по улице Хохрякова, 30", — написала подписчица группы "Пусть Котова знает!" в соцсети ВКонтакте.

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