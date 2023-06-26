Мишустин: Россия ведёт борьбу за право выбора своего пути развития

0:42 Your browser does not support the audio element. Россия

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что государство ведёт борьбу за право выбора собственного пути развития. Об этом он сообщил во время совещания с вице-премьерами.

Глава правительства подчеркнул, что страна переживает важный период в своей истории. Против России направлена практически вся военная, экономическая и информационная машина Запада. Это по сути является борьбой за право выбора собственного пути.

В этой связи Мишустин подчеркнул, что необходимо обеспечить суверенитет и независимость государства, а также безопасность его граждан. Это особенно актуально в контексте недавней попытки мятежа.

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