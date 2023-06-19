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Сигареты "Донской табак" получат новое название

Россия

Известная марка ростовских сигарет "Донской табак" получит новое название. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Сигареты "Донской табак" получат новое название
Фото: архив

Указанную продукцию начали выпускать в 90-е годы на фабрике в Ростове-на-Дону. Сейчас предприятием владеет компания Japan Tobacco International. Теперь в её планах сократить линейку брендов.

Утверждается, что новое название сигарет будет "Русский стиль", однако слово "донской" будет сохранено для узнаваемости. Таким образом, сигареты "Донской табак светлый" будут называться "Русский стиль донской светлый". Это будет справедливо и для сигарет "Донской табак тёмный".

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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