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Табак приносит пользу в ремонте автомобиля

1:52
Авто

В условиях сегодняшних трудностей с приобретением новых автомобилей и запасных частей эти лайфхаки могут оказаться полезными для всех.

Табак приносит пользу в ремонте автомобиля
Фото: архив

Приобретение запасных частей — не единственная проблема, поскольку они также становятся все более дорогими. Кроме того, поломки не всегда происходят в удобных местах, например, рядом с автосервисами. Они могут происходить на шоссе или в небольших деревнях, где требуются творческие решения, чтобы вернуть автомобиль на дорогу. Здесь-то и пригодятся старые добрые методы.

Например, протекающий радиатор может стать кошмаром, поскольку он может привести к перегреву двигателя. Ситуация может стать ужасной, если оторвется часть радиатора, но это редкое явление. В большинстве случаев антифриз вытекает через небольшое отверстие, которое можно заткнуть чем-нибудь, чтобы предотвратить дальнейшую утечку. Решение простое: найдите что-нибудь, чем можно заткнуть отверстие, не прибегая к вырубке деревьев.

Эксперты могут порекомендовать специальную жидкость для герметизации системы, но где вы найдете этот состав на пустынном шоссе или в глуши? У шоферов старой школы было другое, более доступное решение с использованием того, что можно недорого купить в любом сельском магазине: табака.

Все, что вам нужно сделать, это разорвать несколько сигарет, извлечь вредное содержимое, удалить опилки и стружку, а затем добавить листья в расширительный бачок. Как только он разбухнет, табак надежно запечатает отверстие и позволит вам добраться до ближайшего гаража или ремонтной мастерской. Чтобы впоследствии удалить "аварийное средство" из системы, можно просто установить в контур обычный топливный фильтр — он очистит все за несколько километров.

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Как избавиться от запаха сигарет в машине. Или от других негативных запахов в салоне автомобиля
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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