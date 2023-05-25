Завоз мигрантов не позволяет справиться с "вымиранием" Хабаровского края

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Хабаровский край продолжает терять население: за последние три десятка лет регион лишился 310 тысяч человек. Вчерашние школьники уезжают из Приморья для дальнейшей учёбы и больше не возвращаются.

Фото: Nikolay Titov/Russian Look

По словам экспертов, молодых людей не устраивает предлагаемая заработная плата, несоответствующая стоимости жизни в крае.

С оттоком рабочей силы не помогает справиться даже привлечение мигрантов из стран ближнего зарубежья, пишет издание transsibinfo.com.

Потому в регионе решено расширить программу "Соотечественники" по возврату бывших граждан на историческую родину. Мероприятия уже позволили вернуться в Хабаровский край около 1500 соотечественникам, которые получили компенсации из бюджета на сумму более 274 миллионов рублей.

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