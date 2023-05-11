Жители Тюмени подозревают в поджогах людей, которые оставили шалаши из веток в лесу.
Как сообщает Megatyumen.ru, горожане обнаружили в Криводановских лесах шалаши из веток, фотографиями которых они активно делятся в социальных сетях. На снимках действительно видны небольшие конструкции из веток, напоминающие костёр.
По мнению некоторых жителей Тюмени, это может говорить о том, что злоумышленники готовились поджечь лес. Кто-то утверждает, что это прошлогодние шалаши, поскольку видны старые срезы на ветках.
Напомним, за минувшие сутки в регионе было ликвидировано 8 лесных пожаров, площадь которых составила более 5 тысяч гектаров.
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