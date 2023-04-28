ГУ МЧС по Нижегородской области: в регионе зафиксирован 331 случай поджога сухой травы

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В Нижегородской области зафиксирован 331 пожар сухой травы с начла 2023 года.

В этом году в России остро стоит проблема поджогов сухой травы. Люди, несмотря на запреты, сжигают сухую траву. Нередко это приводит к несчастным случаям, таким как возгорание домов в населённых пунктах или близлежащих лесов.

Как сообщает newsnn.ru, с начала этого года в Нижегородской области был зафиксирован уже 331 случай поджога сухой травы. Данную статистику озвучил начальник управления по пожарному надзору ГУ МЧС региона Сергей Лягин.

По словам Лягина, общая площадь возгорания составила 383 гектара. Также в МЧС отметили, что это число в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, площадь пожаров увеличилась в 14,5 раз.

Чаще всего поджоги фиксируются именно в городской среде, подчеркивает Лягин.

"Делают это сами горожане из-за незнания мер пожарной безопасности, нежелания их соблюдать, а где-то — по злому умыслу" — рассказал сотрудник МЧС.

Стоит отметить, что с 20 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Граждан просят быть острожными при обращении с огнём, не разводить костры и не сжигать мусор на территории леса и населённых пунктов.

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Тушение лесных пожаров