Первый заместитель главы Минздрава республики Карелия Ольга Руотцелайнен внепланово проверила Детскую республиканскую больницу, откуда поступили жалобы на качество пищи.
Ранее жители региона сообщали в соцсетях, что маленьким пациентам на завтрак в лечебном учреждении предложили кашу с жуками. После этого крупу утилизировали, а меню переработали.
Как отметила чиновник по результатам проверки, находящиеся на лечении дети и их родители вполне удовлетворены больничной едой.
"Ни один из них не пожаловался на качество питания. И дети, и родители пообедали с удовольствием", — цитирует Руотцелайнен издание karelinform.ru.
Замминистра подчеркнула, что вся предлагаемая пациентам пища вкусная, питательная и полностью соответствует требованиям.
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