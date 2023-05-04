Минздрав Карелии проверил больницу, где пациенты жаловались на кашу с жуками

Первый заместитель главы Минздрава республики Карелия Ольга Руотцелайнен внепланово проверила Детскую республиканскую больницу, откуда поступили жалобы на качество пищи.

Фото: https://twizz.ru/

Ранее жители региона сообщали в соцсетях, что маленьким пациентам на завтрак в лечебном учреждении предложили кашу с жуками. После этого крупу утилизировали, а меню переработали.

Как отметила чиновник по результатам проверки, находящиеся на лечении дети и их родители вполне удовлетворены больничной едой.

"Ни один из них не пожаловался на качество питания. И дети, и родители пообедали с удовольствием", — цитирует Руотцелайнен издание karelinform.ru.

Замминистра подчеркнула, что вся предлагаемая пациентам пища вкусная, питательная и полностью соответствует требованиям.

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