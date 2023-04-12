Жительницу Карелии отругали за то, что она обратилась за медпомощью не по прописке

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Карелии продолжают делиться своими негативными впечатлениями о работе медицинского персонала в социальных сетях.

Недавно жительница Суоярвского района столкнулась с проблемой, когда ей потребовалось посетить отоларинголога. В связи с отсутствием свободных записей в Суоярви её дочь предложила записаться на приём в городе Сортавала. Женщина была принята и осмотрена там, ей выписали лекарства, но затем врачи начали ругаться из-за непонятных причин прямо в кабинете.

"Медсестра начала отчитывать маму за то, что она приехала не в свой район, сказала, что нужно прикрепиться к Сортавальской ЦРБ и ездить на приёмы", — передаёт слова дочери пациентки karelinform.ru.

После этого женщине назначили процедуру прокола пазух в её родном городе, тогда как в Суоярви ей сказали, что такая услуга предоставляется только в Сортавале.

Дочь пациентки осталась в недоумении вместе со своей матерью, так как они не знают, как теперь получить помощь у врача в данной ситуации из-за хаоса, который возник в больницах.

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