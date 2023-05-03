Депутат Госдумы Слуцкий: слова Киева о непричастности к атаке на Кремль - жалкий лепет

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Все попытки Киева оправдаться и доказать свою непричастность к ночным атакам беспилотников на Кремль представляют собой жалкий лепет. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

После того, как в Кремле рассказали о попытках Украины атаковать беспилотниками Кремль и тем самым осуществить покушение на Владимира Путина, в Киеве ответили, что к этому непричастны. Однако данное заявление украинского режима депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал жалким лепетом.

"Из офиса Зеленского, гастролирующего с финским турне, слышится жалкий лепет оправданий и заявлений о непричастности к атакам дронов на Кремль, — отметил Слуцкий. — Верится с большим трудом, всё указывает на украинский след".

Слуцкий уверен, что целью теракта была паника среди россиян накануне Дня Победы. Поэтому должен последовать максимально жёсткий ответ. По словам депутата, Зеленского и "всю его нацистскую шайку" ожидает военный трибунал и суровый суд истории.

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