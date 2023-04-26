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Владимир Соловьёв рассказал про колодцы с "трупами изнасилованных женщин" на Донбассе

1:21
Россия

Известный российский журналист Владимир Соловьёв заявил, что Россия является последней надеждой человечества. А проведение СВО было неизбежным.

Владимир Соловьёв рассказал про колодцы с "трупами изнасилованных женщин" на Донбассе

Перед участниками просветительского марафона "Знание" выступил популярный российский тележурналист Владимир Соловьёв. Он заявил, что современное молодое поколение охвачено пораженческими настроениями, оно слишком часто задаёт вопросы и прислушивается к антивоенным тезисам.

Президента США Владимир Соловьёв назвал "выжившим из ума стариком", который считает себя католиком, но "поддерживает гомосексуальные браки и никогда не читал Библии". Как считает Соловьёв, сегодня школьникам никто не рассказывает о патриотизме и достоинстве, а если бы это происходило, то они бы знали, что Россия — это последняя надежда человечества.

Также Соловьёв рассказал аудитории о том, что в течение восьми лет Донбасс подвергался обстрелам, здесь убивали и насиловали женщин, и по приезде на эту территорию можно увидеть колодцы с трупами этих женщин. Вчера перед школьниками на марафоне "Знание" выступал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, который поведал, что Россия может первой применить ядерное оружие, являющееся её скрепой, если подвергнется агрессии.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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