Медведев назвал ядерное оружие России скрепой, которая собирает государство

1:11 Your browser does not support the audio element. Россия

Россия может применить ядерное оружие первой, как заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он также считает это оружие скрепой, которая собирает российское государство.

Дмитрий Медведев выступил во вторник перед участниками просветительского марафона "Знание" и вновь уделил большое внимание теме ядерной войны, которую он часто упоминает в своих постах в Telegram-канале. В частности, бывший президент России назвал ядерное оружие скрепой, которая собирает российское государство.

"Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию, да и к оружию вообще, но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство", — отметил политик.

Он также отметил, что и другие страны хотели бы иметь подобную скрепу, а поэтому они стремятся обрести ядерное оружие. Медведев опроверг предположения о том, что Россия не будет наносить ядерный удар первой. Он заявил, что это возможно в том случае, если в отношении страны будет проявлена агрессия.

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