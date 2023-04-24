Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 Мая

0:29 Your browser does not support the audio element. Россия

Граждане РФ услышат речь президента России Владимира Путина на параде Победы в честь 9 мая. Это произойдёт на Красной площади, сообщает пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков на просветительском марафоне "Знание.Первые".

Ранее представитель президента России заявил, что подготовка к параду идет полным ходом. Также, будут обеспечены усиленные меры безопасности в связи со сложившейся ситуацией в мире.

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