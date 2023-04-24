Минюст хочет законодательно запретить в паспорте смену пола

1:16 Your browser does not support the audio element. Россия

В российском Минюсте задумались о запрете смены пола в паспорте человека, который прошёл через соответствующую процедуру. Об этом заявил глава ведомства.

До настоящего момента россиянин, который прошёл через хирургическую коррекцию пола, имеет возможность сменить соответствующую графу в паспорте. Однако в Минюсте это считают следствием западной пропаганды и предлагают данную возможность у россиян отобрать в рамках укрепления традиционных ценностей.

"Сейчас прежде всего речь идет о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах, — заявил ТАСС глава Минюста Константин Чуйченко. — Допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве ещё в 1997 году. В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм".

Министр считает в корне неправильным то, что сменившему пол россиянину дают возможность заключать брак и усыновлять детей. Также, по словам Чуйченко, непонятно, в какие исправительные учреждения направлять таких россиян.

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