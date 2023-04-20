Сторонники нетрадиционных сексуальных отношений из США устроили беспорядки в парламенте штата Флорида, рассказал телеведущий Руслан Осташко.
Таким образом трансгендеры пытались сорвать обсуждение закона, запрещающего медикам делать операции по смене пола несовершеннолетним детям.
"На головы конгрессменов полетели трусы с надписями "не ваше дело" и "оставьте в покое мои гениталии", — пояснил журналист под опубликованным видео.
Подобная выходка, отметил он, привела к совершенно противоположному результату: представители Республиканской партии США отклонили все поправки демократов, направленные на смягчение запретов.
Ранее американский политик отказался снимать ковбойскую шляпу во время официального приёма у президента Украины.
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