Дипломат из США отказался снимать шляпу у Зеленского: "Так он же в свинарнике. Это нормально"

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

На официальной странице президента Украины Владимира Зеленского опубликован видеоролик со встречи с делегацией Конгресса США. На кадрах видно, что один из американских дипломатов отказался снимать ковбойскую шляпу даже за столом.

Можно предположить, что украинская служба протокола постеснялась попросить визитёра снять неуместный головной убор в помещении, где проходили переговоры.

"Так он же в свинарнике. Это нормально", — прокомментировал видео политический эксперт Александр Дудчак.

Ранее американские аналитики предсказали провал весеннего наступления ВСУ из-за слабости украинской армии.

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