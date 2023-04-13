Песков: Путину не нужен Telegram — его и так слушают, даже когда он говорит шёпотом

1:02 Your browser does not support the audio element. Россия

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину не нужно иметь Telegram-канал. Мир и так его слушает, даже когда он говорит шёпотом.

Российский президент Владимир Путин не имеет своего канала в Telegram, но ему это и не нужно, ведь каждое его движение и каждое слово ловит весь мир. Даже когда Путин говорит шёпотом, к нему внимательно прислушиваются, как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир, — цитирует слова Пескова Telegram-канал "Мастерская новых медиа". — И даже если он стоит в коридоре, говорит шёпотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram!?"

Хотя собственного канала Путин не имеет, он регулярно получает обзоры с публикациями из Telegram-каналов, как сообщил Дмитрий Песков. Но сам эти каналы президент не читает.

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