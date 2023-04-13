Без мигрантов население России к 2100 году сократится до 67 миллионов человек

1:23 Your browser does not support the audio element. Россия

Просто для сохранения нынешней численности населения России в 146 млн человек страна должна привлекать по миллиону мигрантов каждый год. Причём делать это придётся 80 лет.

Вплоть до 2100 года России требуется не менее 390 тысяч мигрантов ежегодно для сохранения численности, а при не очень благоприятном сценарии — миллион. Подобный прогноз выдали эксперты Института демографии имени Вишневского НИУ ВШЭ.

Они рассчитали объём так называемой замещающей миграции, то есть необходимого количества прибывающих мигрантов, которые смогут восполнить естественную убыль населения при трёх сценариях, использующих различные уровни рождаемости, продолжительности жизни и оттока населения. Даже при благоприятном сценарии, который предусматривает рождаемость в 2,5 ребёнка на женщину, без постоянного притока мигрантов Россия не сможет сохранить нынешнюю численность населения, не говоря уже о её росте.

Негативный сценарий требует ежегодного пополнения населения России 1,1 миллионом мигрантов. Если их не будет вообще, то к 2100 в нашей стране будет проживать 67,4 млн человек.

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