Суд присяжных оправдал вора в законе из Волгограда

1:06 Your browser does not support the audio element. Россия

В результате процесса, который проходил в Волгоградском областном суде, Александр Юношев был оправдан от редкой и серьезной статьи по УК РФ — ст. 210.1 "занятие высшего положения в преступной иерархии".

В течение полугода восемь присяжных, выбранных из числа жителей региона, внимательно слушали аргументы государственного обвинения и защиты, а затем вынесли вердикт. По мнению присяжных заседателей, Александра Юношева следует оправдать, так как он не виновен.

Эта информация была подтверждена пресс-службой Волгоградского областного суда, сообщает novostivolgograda.ru.

— Уголовное дело рассматривалось с октября 2022 года, и 7 апреля присяжные огласили свой вердикт, — пояснили в судебном ведомстве.

Единственной угрозой для Юношева является возможность обжалования приговора в апелляции, а затем в кассации. Оправдательный приговор может быть отменен из-за процессуальных нарушений.

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