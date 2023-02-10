Суд приговорил экс-главу Хабаровского края Фургала к 22 годам тюрьмы

Бывший руководитель Хабаровского края Сергей Фургал получил 22 года лишения свободы. По информации правоохранителей, политик является организатором двух убийств предпринимателей и покушения на бизнесмена Александра Смольского.

"Отбывание в колонии строгого режима", — заявил судья.

Известно, что коллегия присяжных признала экс-губернатора виновным.

Как заявили в РИА Новости, защита Фургала планирует обжаловать приговор.

Ранее бывший глава российского региона осудил присяжных. Как подчеркнул Фургал, ему стыдно за этих людей.