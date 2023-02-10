Бывший руководитель Хабаровского края Сергей Фургал получил 22 года лишения свободы. По информации правоохранителей, политик является организатором двух убийств предпринимателей и покушения на бизнесмена Александра Смольского.
"Отбывание в колонии строгого режима", — заявил судья.
Известно, что коллегия присяжных признала экс-губернатора виновным.
Как заявили в РИА Новости, защита Фургала планирует обжаловать приговор.
Ранее бывший глава российского региона осудил присяжных. Как подчеркнул Фургал, ему стыдно за этих людей.
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