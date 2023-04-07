В Московском метро готовятся к запуску беспилотных поездов через сеть LTE

1:38 Your browser does not support the audio element. Россия

В столичной подземке тестируют сеть LTE на одном из участков Некрасовской линии. С её помощью можно будет запускать беспилотные поезда.

Собственная сеть LTE с частотами 360-380 МГц проходит тестирование в Московском метрополитене. Пока она действует лишь в пилотном режиме и только на одном участке Некрасовской линии. Но у этой сети большие перспективы, она позволяет автоматизировать процесс управления составами, в том числе, запуская и беспилотные поезда. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"На Некрасовской линии начали тестировать собственную сеть LTE для технических нужд метрополитена, — заявил Ликсутов. — По решению Государственной комиссии по радиочастотам на территории Московского метрополитена выделена отдельная полоса в диапазоне 360-380 МГц. У нас появился свой диапазон радиочастот, который позволит нам в будущем, используя диапазон метро, перейти к беспилотному управлению. Мое мнение, что для этого примерный срок — примерно 5-10 лет".

На Некрасовской линии сейчас установлены две тестовые базовые станции, а после завершения тестирования их количество увеличат до 12. В перспективе покрытие охватит весь Московский метрополитен. При этом Ликсутов особо подчеркнул, что убирать всех машинистов из поездов столичные власти пока не планируют.

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Московское метро идёт под откос?