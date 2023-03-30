Эксперт по безопасности рассказал, что делать упавшему на рельсы в метро

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При падении на рельсы в метро крайне важно не терять самообладания и следовать определенным правилам. О них рассказал эксперт в области безопасности.

Большинство российских метрополитенов не защищёны особыми дверями от возможности случайного падения человека на рельсы. Если это падение произошло, крайне важно сделать всё, чтобы избежать страшных последствий. А для этого нельзя пытаться выбраться самостоятельно или прикасаться к контактному рельсу, как рассказал эксперт в области безопасности Михаил Макеев.

"Если при падении вы не пострадали, направляйтесь по ходу движения поезда к началу платформы, где справа на стене располагается чёрно-белая рейка, и ожидайте там сотрудников метрополитена, которые помогут вам выбраться, — посоветовал Макеев в беседе с "Вечерней Москвой". — В случае если вы получили травму и не можете встать, лягте в лоток между рельсами лицом вниз, головой к кузову поезда и замрите. Если даже поезд проедет над вами, он не причинит вреда, так как расстояние между составом и вами будет довольно большое".

Эксперт не советует прятаться под платформу, где может быть свободное место. Для этого необходимо обогнуть контактный рельс, что довольно сложно, да и проезжающий поезд может зацепить человека за одежду башмаком токоприёмника, после чего его наверняка убьёт мощным электроразрядом.

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