СК России передумал объявлять Рустяма Абушаева в международный розыск

0:51 Your browser does not support the audio element. Россия

Официальный сайт СК России по Приморскому краю накануне опубликовал пресс-релиз, в котором сообщалось, что бывший мэр Большого Камня Рустям Абушаев объявлен в международный розыск. Вскоре эта информация была удалена с портала.

Журналистам издания vostokmedia.com в Следкоме пояснили, что были опубликованы ошибочные данные.

Ранее в отношении бывшего муниципального главы было возбуждено уголовное дело о незаконном переводе трёх земельных участков из собственности района. В результате этих действий бюджет Надеждинского района понёс ущерб в размере 54 миллионов рублей.

Также корреспондентам удалось выяснить, что сейчас Абушаев находится в зоне специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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