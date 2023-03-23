Официальный сайт СК России по Приморскому краю накануне опубликовал пресс-релиз, в котором сообщалось, что бывший мэр Большого Камня Рустям Абушаев объявлен в международный розыск. Вскоре эта информация была удалена с портала.
Журналистам издания vostokmedia.com в Следкоме пояснили, что были опубликованы ошибочные данные.
Ранее в отношении бывшего муниципального главы было возбуждено уголовное дело о незаконном переводе трёх земельных участков из собственности района. В результате этих действий бюджет Надеждинского района понёс ущерб в размере 54 миллионов рублей.
Также корреспондентам удалось выяснить, что сейчас Абушаев находится в зоне специальной военной операции ВС РФ на Украине.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.