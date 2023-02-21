У бывшего прокурора Приморья нашли гостиницу, бизнес-центр и пять гектар в пригороде

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Мэрия Владивостока намеревалась сделать из пустыря платную парковку, но оказалось, что это земля, как и многое другое, принадлежит бывшему прокурору Приморского края Валерию Василенко.

В ходе разбирательства выяснилось, что гособвинитель получил участок в самом центре столицы Приморья ещё в 2003 году, пообещав реализовать некий "инвестиционный проект", но все прошедшие два десятилетия дорогой надел простаивал.

Местные журналисты также выяснили: Василенко владеет пятью гектарами в пригороде Владивостока, причём приобретались они намного ниже рыночной цены, зданием, где располагается отель "Энергетик" и несколько других компаний, помещением в центре города и несколькими бизнесами, пишет издание zr.media.

Приморцы сравнивают юриста-пенсионера с "забугорным миллионером" и недоумевают, почему этот человек до сих пор находится на свободе.

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