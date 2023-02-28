На Дальнем Востоке увеличится площадь контролируемых из космоса лесов в 2023 году

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Рослесинфорг уже проводит наблюдение из космоса за тайгой на территории Дальневосточного федерального округа с 2005 года, а в 2023 году его площадь увеличится на 1,5 миллиона гектаров, сообщает издание transsibinfo.com.

В этом году мониторинг лесов проводится в Амурской области, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях и Республике Бурятия. Съемка из космоса помогает определить изменения в лесном фонде. Можно отследить строительство новой дороги и незаконную вырубку.





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