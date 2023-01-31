Хабаровский фермер когда-то выкормил маленькую медведицу и выпустил её на волю в тайгу. Повзрослев, косолапая не забыла приёмного родителя и теперь доверяет ему своих медвежат, пишет издание transsibinfo.com.
Фермер рассказал, что маленькая медведица была с характером, но, став взрослой, начала доверять. Сейчас он кормит медведицу, когда она выходит из берлоги, и в это же время заботится о её медвежатах.
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