Врачи Медвежьегорской ЦРБ разместили детей в палатах с антисанитарными условиями без доступа к горячей воде, передаёт karelinform.ru.
По информации издания, в период пандемии COVID-19 детское отделение перевели во взрослую хирургию. Отмечается, что маленьких пациентов до сих пор размещают в этой части больницы, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом.
Для детей выделены две палаты с общим санузлом, микроволновки в них отсутствуют, сказано в материале.
Родители малышей жалуются, что детям сложно находиться в таких условиях.
Заместитель главврача Медвежьегорской больницы подтвердила информацию о росте простудных и инфекционных заболеваний среди детей в холодное время года. Она подчеркнула, что пациентов в случае ухудшения состояния направляют в медучреждения Петрозаводска.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.