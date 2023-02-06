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В районной больнице Карелии детей разместили в грязных палатах, где нет горячей воды

Россия

Врачи Медвежьегорской ЦРБ разместили детей в палатах с антисанитарными условиями без доступа к горячей воде, передаёт karelinform.ru.

В районной больнице Карелии детей разместили в грязных палатах, где нет горячей воды

По информации издания, в период пандемии COVID-19 детское отделение перевели во взрослую хирургию. Отмечается, что маленьких пациентов до сих пор размещают в этой части больницы, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом.

Для детей выделены две палаты с общим санузлом, микроволновки в них отсутствуют, сказано в материале.

Родители малышей жалуются, что детям сложно находиться в таких условиях.

Заместитель главврача Медвежьегорской больницы подтвердила информацию о росте простудных и инфекционных заболеваний среди детей в холодное время года. Она подчеркнула, что пациентов в случае ухудшения состояния направляют в медучреждения Петрозаводска.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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