В районной больнице Карелии детей разместили в грязных палатах, где нет горячей воды

Врачи Медвежьегорской ЦРБ разместили детей в палатах с антисанитарными условиями без доступа к горячей воде, передаёт karelinform.ru.

По информации издания, в период пандемии COVID-19 детское отделение перевели во взрослую хирургию. Отмечается, что маленьких пациентов до сих пор размещают в этой части больницы, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом.

Для детей выделены две палаты с общим санузлом, микроволновки в них отсутствуют, сказано в материале.

Родители малышей жалуются, что детям сложно находиться в таких условиях.

Заместитель главврача Медвежьегорской больницы подтвердила информацию о росте простудных и инфекционных заболеваний среди детей в холодное время года. Она подчеркнула, что пациентов в случае ухудшения состояния направляют в медучреждения Петрозаводска.