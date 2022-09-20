Крысы атакуют жителей Петрозаводска: "Полная антисанитария"

Жители карельской столицы продолжают жаловаться, что крысы атакуют жителей Петрозаводска.

По словам горожан, руководство города продолжает бездействовать. Одна из жителей Петрозаводска написала в социальных сетях, что грызуны ничего и никого не боятся, и бегают по городу даже днём.

"На дорогах города множественные трупы раздавленных крыс. Это же полная антисанитария!" — написал в Сети один из жителей Петрозаводска.

Крысы являются переносчиками опасных инфекций, поэтому бороться с грызунами особенно важно, передаёт слова горожанина karelinform.ru. Петрозаводчане волнуются не только за себя, но и за своих детей. Они признаются, что им страшно выходить на улицу.