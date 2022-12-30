В ХМАО снесли снежные скульптуры "фаллических" зайцев

Ханты-мансийский город Мегион прославился на всю Россию скульптурами снежных зайцев, которые с определенного ракурса многим напоминали половой орган.

Местные жители делились в социальных сетях фотографиями скульптур, под которыми пользователи могли вдоволь поупражняться в остроумии. Чиновники администрации заверили, что фигуры будут исправлены, но в результате решили пойти на более кардинальные меры.

"От зайцев и след простыл", — сообщила на своей странице одна горожанок.

Единственными украшениями новогоднего городка остались фигуры Деда Мороза и Снегурочки, пишет издание muksun.fm.

Стоит отметить, что многие мегионцы не стали критиковать скульпторов, а назвали зайцев очаровательными.

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