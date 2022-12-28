Жителей ХМАО напугали новогодние скульптуры в виде надгробий

Жителей Сургутского района ХМАО ужаснули новогодние снежные скульптуры, выполненные в форме надгробий.

Невесёлое праздничное убранство появилось в Сургутском районе. В этом году фантазия уличных скульпторов не перестаёт удивлять общественность.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах установили скульптуру "эмпатичного" Иосифа Сталина.

По информации muksun.fm, югорчане уже полюбовались Снегурочкой-Халком, зайцами-курильщиками и зайчиком, напоминающим по форме нечто неприличное. Новая снежная композиция особенно впечатлила общественность. Скульптура представляет собой два объекта в виде плит, в которых жители увидели "надгробия кроликов" с датами 2022-2023.

Автора заподозрили в том, что он решил блеснуть чёрным юмором. Жителей же упрекают в том, что у них слишком богатое воображение. Население попросили не искать скрытые смыслы там, где их нет.

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