Глава ХМАО Наталья Комарова утратила позиции в рейтинге губернаторов

Составители ежегодного национального рейтинга российских губернаторов определили главу Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову на 42 строку списка.

Несмотря на высокую рождаемость и повышение средней заработной платы в регионе, политику припомнили её реакцию на трагедию в Нижневартовске, плохие дороги и конфликты с управленческим аппаратом Югры.

Как отмечают аналитики, жители округа за последний год жаловались на проблему с мусорными полигонами в регионе, коррупцию и постоянные межнациональные конфликты.

Также эксперты учли долгую реакцию губернатора на взрыв газа в Нижневартовске, в результате которого частично обрушился жилой дом, сообщает издание muksun.fm. Первое заявление Комарова сделала только через шесть часов, хотя население округа ждало подробностей от властей.

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