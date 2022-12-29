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Глава ХМАО Наталья Комарова утратила позиции в рейтинге губернаторов

Россия

Составители ежегодного национального рейтинга российских губернаторов определили главу Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову на 42 строку списка.

Несмотря на высокую рождаемость и повышение средней заработной платы в регионе, политику припомнили её реакцию на трагедию в Нижневартовске, плохие дороги и конфликты с управленческим аппаратом Югры.

Как отмечают аналитики, жители округа за последний год жаловались на проблему с мусорными полигонами в регионе, коррупцию и постоянные межнациональные конфликты.

Также эксперты учли долгую реакцию губернатора на взрыв газа в Нижневартовске, в результате которого частично обрушился жилой дом, сообщает издание muksun.fm. Первое заявление Комарова сделала только через шесть часов, хотя население округа ждало подробностей от властей.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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