Власти ХМАО подтвердили гибель человека при взрыве газа в Нижневартовске

Власти Ханты-Мансийского автономного округа официально подтвердили гибель одного человека в результате взрыва газа в Нижневартовске, сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

По информации ведомства, родственники опознали погибшего. Отмечается, что семь человек числятся в качестве пропавших без вести.

"Пять человек не опознаны, ещё двое могут быть под завалами", — прокомментировали в правительстве.

В воскресенье, 4 декабря, в одной из многоэтажек Нижневартовска зафиксировали взрыв бытового газа. Во время ЧП частично разрушились перекрытия второго и третьего этажей в подъезде. В экстренных службах заявили, что, согласно уточнённым данным, трагедия унесла шесть жизней. Кроме того, четыре человека получили травмы, сейчас с ними работают медики.

Ранее стало известно, что в жилом доме на улице Кузнецова в Ярославле также взорвался газ, после чего обрушилась кровля здания и чердачные перекрытия.