МЧС: взрыв газа произошёл в жилом доме в Ярославле, есть пострадавшие

В жилом доме, расположенном на улице Кузнецова в Ярославле, зафиксировали взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По информации ведомства, во время ЧП обрушилась кровля здания и чердачные перекрытия. Отмечается, что несколько человек пострадали в результате случившегося.

"В понедельник, 5 декабря, в 06:15 часов поступили данные о взрыве газа в Ярославле (улица Кузнецова, дом 5)", — подтвердили в МЧС РФ по региону.

Кроме того, представители ведомства пояснили, что в эти минуты спасатели продолжают эвакуировать жильцов. Точные причины ЧП уточняются.

Вечером 4 декабря прогремел взрыв на улице Мира в Нижневартовске. От мощного хлопка газового баллона частично обрушились два подъезда. А 19 ноября взрыв газа зарегистрировали в одной из многоэтажек на Сахалине. Как пояснили специалисты МЧС, трагедия унесла жизни девяти человек, среди погибших есть дети. Установлено, что при взрыве обрушились пять этажей жилого дома.