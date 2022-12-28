"Ужасно чистят": колясочница Камолинкова об уборке Петербурга

Общественный активист, блогер, колясочница Наталья Камолинкова рассказала о своем недовольстве качеством уборки снега в Санкт-Петербурге. По ее мнению, коммунальные службы города несвоевременно реагируют на вызовы непогоды.

В Петербурге с началом первых снегопадов наблюдаются серьезные проблемы с уборкой города. Петербуржцы жалуются, что по тротуарам стало невозможно передвигаться из-за льда и снега, однако в администрации губернатора Александра Беглова не хотят реагировать на ситуацию и исправлять нарушения. При этом огромное количество жалоб поступает от инвалидов.

Колясочница Наталья Камолинкова отреагировала на ситуацию и указала, что ее не устраивает качество уборки города и отсутствие коммуникации и взаимодействия между различными инстанциями, отвечающими за уборку.

"Меня не устраивает качество уборки и отсутствие коммуникации и взаимодействия между различными инстанциями, отвечающими за уборку. Например, даже если почищена дорога, проезжая часть, то, скорее всего, сугроб будет образовываться между дорогой и тротуаром. Условно говоря, может быть почищена проезжая часть, может быть даже почищен тротуар, но пешеходным переходом невозможно воспользоваться, потому что между тротуаром и дорожным полотном будет свален сугроб", — заявила блогер.

Камолинкова подчеркнула, что город чистят ужасно, а коммунальные службы не реагируют на вызовы непогоды своевременно.

"У нас ужасно чистят город, ужасно работают службы, экстренно не реагируют, то есть когда идет снегопад, они не выезжают и не чистят город. Придомовые территории не чистят, районы тоже, они не реагируют на выпадающий снег. Когда техника где-то выходит убирать, они это делают настолько некачественно, что образуются дополнительные препятствия, в частности, для пешеходов", — добавила колясочница.

В заключение общественница выразила уверенность, что коммунальные службы Петербурга могут качественно убирать город, но не делают это. В пример она привела свой двор, который очищен до асфальта.

"Снег может быть почищен, я могу об этом заявлять уверенно, потому что в моем ЖК, где я живу, там достаточно большая территория, 8 домов, у нас снег чистят до асфальта. Я смотрю из окна и у нас асфальтированные чищенные дорожки. Так что если снег убирать, то он убирается, он не мешает людям", — подытожила Камолинкова.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции "Яблоко" Борис Вишневский указал, что ходить без альпинистской обуви по улицам Северной столицы стало невозможно.