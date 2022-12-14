Смольный закупил непригодные для зимнего Петербурга автобусы

Новые автобусы, закупленные Смольным в рамках проведения транспортной реформы, оказались непригодны для использования в Санкт-Петербурге. С приходом снегопадов и холодов ежедневно стали появляться новости о том, что петербуржцы вынуждены выталкивать своими силами застрявшие в снежных завалах автобусы. Усугубила ситуацию и провальная кампания по снегоуборке.
В Петербурге вторую неделю не прекращаются снегопады. При этом коммунальные службы и Комитет по благоустройству не справляются с уборкой улиц и проезжей части. В результате новые автобусы, закупленные Смольным, начали застревать в сугробах. Соответствующие видеозаписи появились в социальных сетях. Петербуржцы вынуждены самостоятельно выталкивать общественный транспорт, чтобы добраться до работы или по делам.
Так, жители города засняли инцидент, произошедший на Большой Морской улице. Петербуржцы были вынуждены покинуть автобус и самостоятельно выталкивать его из сугробов.
Аналогичную картину засняли на перекрестке Парашютной и Долгоозерной улиц. Как пишут авторы видео, в конечном итоге пассажирам удалось спасти застрявший автобус из снежного плена.
Накануне в Сети появилось еще одно видео, заснятое на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы. Там петербуржцы также были вынуждены спасать застрявший автобус.
Аналогичная ситуация произошла с автобусом, следовавшим по маршруту №220. Автор видео не указал, где именно застряло транспортное средство, однако на кадрах можно увидеть, что на этот раз пассажиры не смогли самостоятельно вытолкать автобус из сугроба. В результате откапывать автобус помогал даже ребенок.
Это в очередной доказывает, что закупленные Смольным автобусы в рамках транспортной реформы оказались непригодными для использования в Санкт-Петербурге. Журналисты задаются вопросом, почему команда губернатора Александра Беглова не учла этот фактор при проведении закупок.
Ранее журналисты обратили внимание на возросшее количество дорожно-транспортных происшествий из-за провала снегоуборочной кампании в Петербурге. Однако в Смольном не хотят проводить работу над ошибками и вмешаться в ситуацию.
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