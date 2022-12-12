Межотраслевой кластер по разработке электротранспорта появился в Москве

В столице создана единая платформа для разработки проектов в сфере электромобилестроения.

Новое межотраслевое объединение будет работать на базе Московского инновационного кластера (МИК). В его состав уже входит около 40 научно-исследовательских, производственных и других организаций. К ним могут присоединиться как компании, так и индивидуальные предприниматели.

"Среди участников московского кластера электромобилестроения — представители транспортной отрасли, ИТ-компании, разработчики электроники, поставщики различного оборудования и материалов. Они займутся созданием компонентов и технологий для серийного производства и обслуживания легковых машин, грузовиков, электробусов. Заодно усилия инженеров и предпринимателей будут направлены на развитие сопутствующей инфраструктуры, а город окажет им всю необходимую поддержку", — сказала заммэра Наталья Сергунина.

Москва может стать одним из центров электромобилестроения в России. Новый кластер будет играть значимую роль в достижении этой цели. В активе участников объединения есть уже три проекта. Первый посвящен созданию грузового электрофургона на базе шасси УАЗ. Второй и третий связаны с разработкой отечественных аккумуляторов для электротранспорта.

"Город активно содействуют созданию и развитию технологий в данной области. По решению Сергея Собянина Москва проведет электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. В рамках договора инвестор в течение трех лет построит завод, где будет выпускать такую продукцию для городского электротранспорта и электромобилей "Москвич”. В проект будет вложено не менее трех миллиардов рублей", — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего на базе Московского инновационного кластера создано 15 подобных межотраслевых объединений, куда входят более 900 организаций. Они работают над проектами в самых разных областях: от робототехники и медицины до микроэлектроники и беспилотного транспорта.