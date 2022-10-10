Травников: мобилизованные получат по 100 тысяч рублей в Новосибирской области

Новосибирские резервисты, зачисленные на службу в рамках частичной мобилизации, получат по 100 тысяч рублей, заявил глава региона Андрей Травников.

По словам губернатора, многие военнослужащие беспокоятся о том, что их семьи останутся без денег до перечисления довольствия в рамках контракта.

"Было принято решение о единовременных выплатах из бюджета области в размере 100 тысяч рублей", — подчеркнул руководитель Новосибирской области.

Он пояснил, что для этих целей планируется зайдействовать региональный резервный фонд.