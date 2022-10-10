Новосибирские резервисты, зачисленные на службу в рамках частичной мобилизации, получат по 100 тысяч рублей, заявил глава региона Андрей Травников.
По словам губернатора, многие военнослужащие беспокоятся о том, что их семьи останутся без денег до перечисления довольствия в рамках контракта.
"Было принято решение о единовременных выплатах из бюджета области в размере 100 тысяч рублей", — подчеркнул руководитель Новосибирской области.
Он пояснил, что для этих целей планируется зайдействовать региональный резервный фонд.
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