Минобороны РФ: "Союз" со спутником "Глонасс-К" стартовал с космодрома Плесецк

Ракету "Союз-2.1б" с навигационным аппаратом "Глонасс-К" запустили с космодрома Плесецк, заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

По информации ведомства, пуск произвели в понедельник, 10 октября, в 05:52 по московскому времени. Отмечается, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ успешно справились со всеми задачами во время предстартовых операций.

"Старт ракеты тоже прошёл в штатном режиме", — уточнили в Минобороны РФ.

Наземные средства ВКС продолжат следить за движением ракеты, которая выведет "Глонасс" на орбиту.