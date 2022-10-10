Ракету "Союз-2.1б" с навигационным аппаратом "Глонасс-К" запустили с космодрома Плесецк, заявили в пресс-службе Министерства обороны России.
По информации ведомства, пуск произвели в понедельник, 10 октября, в 05:52 по московскому времени. Отмечается, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ успешно справились со всеми задачами во время предстартовых операций.
"Старт ракеты тоже прошёл в штатном режиме", — уточнили в Минобороны РФ.
Наземные средства ВКС продолжат следить за движением ракеты, которая выведет "Глонасс" на орбиту.
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