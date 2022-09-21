Мемориальная квартира Мироновых и Менакера станет частью квартала "Бахрушинский"

Специалисты приступили к реставрации мемориальной квартиры Мироновых и Менакера. После работ посетители смогут увидеть обновленную экспозицию памятных вещей ее знаменитых обитателей.

Музей-квартира М. В. и А. А. Мироновых, а также А. С. Менакера расположена в Малом Власьевском переулке, 7. Реставрация пройдет в рамках создания первого в Москве музейно-театрального квартала "Бахрушинский". Пространство одноименного музея реорганизуют, чтобы дополнить выставку.

В квартире воссоздадут обстановку 60-90-х годов прошлого века. Тут разместят подлинные вещи, принадлежащие знаменитой актерской династии. Среди них афиши, фотографии, сценические костюмы Театра двух актеров "Миронова-Менакер". Чтобы обратить внимание посетителей на самые интересные экспонаты, их "подсветят" специальными лампами. В помещениях гостей ждет уникальное оформление комнат каждого члена семьи.

Камерность обстановки обеспечат экспериментальные технологические решения: звуковое сопровождение и запахи. В комнатах будут проигрывать записи с "квартирников", любимые музыкальные композиции знаменитых жильцов, а на кухне посетители смогут услышать аромат свежего кофе. Создатели экспозиции надеются, что новый подход к организации музейного пространства поможет по-новому взглянуть на мемориальные вещи и почувствовать атмосферу, в которой жила и работала семья актеров.

Творческий дуэт Марии Мироновой и Александра Менакера сложился в послевоенные годы, когда они исполняли юмористические миниатюры, сценки и пьесы. Постепенно из их работы сложился новое направление эстрадного творчества — театр двух актеров.