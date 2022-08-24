Депутат предложил повысить взносы регионов в ОМС

Повышение взносов субъектов РФ в систему ОМС за неработающее население только увеличит и без того немалую нагрузку на региональные бюджеты.

Об этом сообщил зампред комитета ГД РФ по охране здоровья Сергей Леонов.

"Для региональных бюджетов это очень большая нагрузка. Более того — с этими выплатами есть определённый дисбаланс. Понятно, что регионы с меньшей бюджетной обеспеченностью платят меньше, с большей — больше. Соответственно в более высокодоходных регионах лучше качества медобслуживания. И если деньги платятся в систему, они должны равномерно распределяться по всей территории РФ. Только в этому случае мы улучшим качество медицинского облуживания для населения", — цитирует Радио 1 депутата.

Он напомнил, что у некоторых областей есть немалая задолженность.

А при выплатах у них вовсе не останется денег, к примеру, на ремонт медицинских учреждений, подытожил эксперт.