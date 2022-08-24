Компрадорские элиты в РФ пора менять и инвестировать в страну

Сегодня время подсказывает — надо инвестировать в РФ. Тот, кто не успеет сейчас инвестировать в российскую экономику, будут потом жалеть о возможности, сообщает издание EADaily.

Но сегодня мало одного желания, а тем более недостаточно одной жажды обогащения, поскольку время хапуг и жуликов уходит в прошлое. Паразитам, которые в 90-гг. смотрели на страну глазами колонизаторов, видя в ней собственную сырьевую базу, остаётся ностальгировать по тем временам, пишет портал.

Компрадорские паразиты должны быть замещены патриотической элитой — теми, кто готов быстро и эффективно удовлетворять потребности страны в вооружениях, компьютерном и ПО, и в конечном счёте в обеспечении независимости и безопасности государства. И для такого перехода сегодня делается не мало.

У России уже есть разнообразный опыт, и, как любой опыт, тут есть не только успехи.