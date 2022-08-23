В нескольких местах Подмосковья зафиксировали появление медведей

Сразу в нескольких местах Подмосковья зафиксировали появление медведей. Так, хищники отметились в Истре и под Талдомом. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По словам экспертов Госохотнадзора, косолапые в столичном регионе не диковинка, но нет предпосылок для регулирования их численности. Дело в том, что отстреливать их запрещено. Это могут делать только полицейские в случае проявления мишкой агрессии.

Медведь внесён в Красную книгу Московской области, охота на него запрещена.

Директор Талдомского охотхозяйства Андрей Смирнов рассказал, что медведей побаиваются грибники, а жители обращаются к охотникам с просьбами отрегулировать численность животных.

Однако, по словам Смирнова, случаев нападения медведей на людей за последние 15 лет зафиксировано не было.