Сразу в нескольких местах Подмосковья зафиксировали появление медведей. Так, хищники отметились в Истре и под Талдомом. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
По словам экспертов Госохотнадзора, косолапые в столичном регионе не диковинка, но нет предпосылок для регулирования их численности. Дело в том, что отстреливать их запрещено. Это могут делать только полицейские в случае проявления мишкой агрессии.
Медведь внесён в Красную книгу Московской области, охота на него запрещена.
Директор Талдомского охотхозяйства Андрей Смирнов рассказал, что медведей побаиваются грибники, а жители обращаются к охотникам с просьбами отрегулировать численность животных.
Однако, по словам Смирнова, случаев нападения медведей на людей за последние 15 лет зафиксировано не было.
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