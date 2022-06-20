Директор зоопарка: ростовчане пытаются сдать медведей и львов

Некоторые люди заводят себе медведя или льва, а когда понимают, что "наигрались", пытаются сдать животное в зоопарк. За год набирается от 20 до 30 подобных заявлений. Об этом рассказал директор ростовского зоопарка Александр Жадоба, пишет rostovgazeta.ru.

По словам собеседника издания, такие "подарки" зоопарк принимать отказывается, поскольку для каждого нового животного нужен отдельный вольер, соответствующий всем требованиям безопасности.

Директор зоопарка объяснил, что медведь опасен, так как он копает землю.

"Мы их специально не размножаем, потому что отдать их куда-то — проблема", — рассказал Жадоба.

Он посоветовал людям, которые держат таких животных, брать за них ответственность на себя и быть готовым создавать им надлежащие условия.