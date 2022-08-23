Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Нефть пошла "в минус": эксперт рассказал про "подножку" рублю
Украинского посла Врублевского осудили за русофобские призывы в Казахстане
Минобороны: завершается освобождение Марьинки
Минобороны: ВС РФ уничтожили американский комплекс контрбатарейной борьбы
Минобороны: союзные силы установили контроль над частью Николаевской области
Член офиса президента Украины: Киев получит западные системы ПВО и ПРО осенью
В Молдавии сторонники партии "Шор" требуют отставки Санду
Леонков заявил, что Россия испытывает в СВО на Украине не только ракеты "Кинжал"
Норин: военнослужащие ВСУ до сих пор верят в победу над ВС РФ

На Южном Урале открыто почти 200 вакансий для учителей

Россия

В Челябинской области возникла нехватка педагогов. На Южном Урале открыли порядка 200 вакансий для учителей, пишет kursdela.biz со ссылкой на Head Hunter.

На Южном Урале открыто почти 200 вакансий для учителей

По информации издания, педагоги нужны в общеобразовательные, дошкольные учреждения, частные организации и онлайн-школы. Если у учителя есть опыт работы, он может рассчитывать на заработную плату около 32 тысяч рублей ежемесячно.

На портале Head Hunter представлены вакансии с возможностью переезда в другой регион или страну.

Например, профессионалы нужны на архипелаг Шпицберген для работы на должности учителя математики с зарплатой 65 тысяч рублей.

Кроме того, учителей из Челябинской области приглашают в Монголию. Там есть вакансии педагогов начальных классов. В этой стране можно каждый месяц получать по 75 тысяч рублей, занимаясь преподавательской деятельностью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально

НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.

Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
Мир. Новости мира
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
Силовые структуры
Экс-спикер Генштаба ВСУ: ситуация сложная — русские давят на Николаев
Новости Украины
Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве
Любовь Степушова Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве Любовь Степушова Сергей Лебедев Единство и патриотизм: у Вьетнама нужно учиться побеждать Сергей Лебедев Ольга Лебедева СВО на Украине как КТО в Чечне: долго терпим, но ответим Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Общество
Сатановский: исполнителей теракта против Дугиных уже ликвидировали
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Силовые структуры
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Последние материалы
Украинского посла Врублевского осудили за русофобские призывы в Казахстане
Минобороны: завершается освобождение Марьинки
Минобороны: ВС РФ уничтожили американский комплекс контрбатарейной борьбы
Минобороны: союзные силы установили контроль над частью Николаевской области
Член офиса президента Украины: Киев получит западные системы ПВО и ПРО осенью
В Молдавии сторонники партии "Шор" требуют отставки Санду
Леонков заявил, что Россия испытывает в СВО на Украине не только ракеты "Кинжал"
Норин: военнослужащие ВСУ до сих пор верят в победу над ВС РФ
Die Zeit: власти ФРГ не смогут быстро получить канадский газ
Галкин провёл концерт в Польше в костюме в цветах украинского флага
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников