На Южном Урале открыто почти 200 вакансий для учителей

В Челябинской области возникла нехватка педагогов. На Южном Урале открыли порядка 200 вакансий для учителей, пишет kursdela.biz со ссылкой на Head Hunter.

По информации издания, педагоги нужны в общеобразовательные, дошкольные учреждения, частные организации и онлайн-школы. Если у учителя есть опыт работы, он может рассчитывать на заработную плату около 32 тысяч рублей ежемесячно.

На портале Head Hunter представлены вакансии с возможностью переезда в другой регион или страну.

Например, профессионалы нужны на архипелаг Шпицберген для работы на должности учителя математики с зарплатой 65 тысяч рублей.

Кроме того, учителей из Челябинской области приглашают в Монголию. Там есть вакансии педагогов начальных классов. В этой стране можно каждый месяц получать по 75 тысяч рублей, занимаясь преподавательской деятельностью.