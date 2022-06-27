Медведев: Ответ РФ на запрет транзита в Калининград будет жёстким

Ответные меры Москвы на запрет товаров в Калининградскую область будут очень жёсткими, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на бывшего президента России, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Он заявил, что большинство мер носят экономический характер. "Прибалтийские соседи", по словам политика, "предприняли вражеские действия".

"Москва может применить ассиметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта", — заявил Медведев.

Как считает бывший глава государства, Вильнюс сделал плохой выбор, прибегнув к эскалации, поскольку от неё пострадают, прежде всего, простые жители Литвы, чей уровень жизни, если смотреть по европейским меркам, зампредседателя назвал "нищенским".

Напомним, Литва снимет частичную блокаду Калининградской области, потому что Брюссель не осмелился нарушить письменные договорённости и эскалировать конфликт. Ранее ЕК прислала документ, который, "имеет много неясностей и создаёт дополнительные проблемы".