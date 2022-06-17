Путин: От России требуют большей транспортировки газа через Украину

От Москвы требуют большей транспортировки газа через территорию Украины, чтоб Россия платили за транзит, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Мы сегодня транзитируем наш газ по территории Украины, она получает транзитные деньги. Да ещё и нас все так настраивают на то, чтоб мы побольше транзитировали и побольше платили", — заявил глава государства.

По его словам, это "выглядит совсем нелогично и комично", потому что "платить не хотят Украине, а хотят, чтоб мы платили".

Путин отметил, что данная ситуация происходит на протяжении десятилетий.

"Платить не хотят, никто не хочет платить", — подчеркнул российский лидер.

Напомним, власти Украины, препятствуя транзиту российского газа, действуют в американских интересах и пытаются устроить газовую блокаду ЕС. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.