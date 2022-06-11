В России выявили новую разновидность штамма коронавируса "омикрон" ВА.4, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.
По его словам, первый образец был внесён в базу НИИ гриппа имени Смородинцева, ещё один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Отмечается, что сегодня в стране преобладает вариант BA.2 и его субварианты — до 95 процентов случаев заболевания COVID-19.
Число случаев заражения коронавирусом, как в мире, так и в России, продолжает увеличиваться, также растёт его летальность, сообщил эпидемиолог Геннадий Онищенко. По интенсивности распространения коронавируса Россия входит в десятку стран мира.
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