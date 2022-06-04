В Москве прошла выставка-ярмарка узбекской продукции

31 мая прошла выставка-ярмарка "Made in Uzbekistan". Мероприятие поддержали Министерство инвестиций и внешней торговли и Агентство по продвижению экспорта в здании Посольства

Показ узбекской продукции на территории Росси является ежегодным и продолжением начатой работы с 2018 года. Ранее такого рода ярмарка проходила в городах

Самара,

Казань

и Санкт-Петербург.

Выставку открыли посол Узбекистана Ботиржон Асадов и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. С презентациями выступили представители компаний-экспортёров плодоовощной продукции "Висмент" и "БМБ Трейд Груп", Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия, Ассоциации "Узтекстильпром" и другие.

В мероприятии приняли участие представители

Федерации рестораторов и отельеров России,

правительств города Москвы, Московской области и других регионов страны,

Федеральной таможенной службы,

Московской торгово-промышленной палаты,

Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, торговых сетей "Ашан", "Мираторг", "Зельгрос", "Эльдорадо"

и другие.

Выставочные павильоны включали в себя товары производителей плодоовощной, винно-водочной, текстильной, ремесленнической, мебельной продукций и электротехники. В частности, присутствовали компании

"Артель",

"БМБ",

"Made in Uz",

"Global village",

"АиКО",

"Global Export",

"Agro trade",

"Yasnur",

"Samo",

"Berco",

"Art soft",

"Fayz-M"

и др.

Важно отметить, что на полях выставки состоялись двусторонние встречи узбекских поставщиков с потенциальными покупателями по обсуждению всего спектра вопросов. По итогам переговоров состоялась церемония подписания пакета документов.

Также проведены параллельные секции в формате "круглого стола", на котором состоялись презентации по организации набора и привлечения трудовых мигрантов для сферы HoReCa в России и возможности расширения экспорта Узбекистана для сферы HoReCa.

Участникам мероприятия был продемонстрирован процесс приготовления плова от узбекских шеф-поваров.