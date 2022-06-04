В Москве прошла выставка-ярмарка узбекской продукции

31 мая прошла выставка-ярмарка "Made in Uzbekistan". Мероприятие поддержали Министерство инвестиций и внешней торговли и Агентство по продвижению экспорта в здании Посольства
Показ узбекской продукции на территории Росси является ежегодным и продолжением начатой работы с 2018 года. Ранее такого рода ярмарка проходила в городах
Выставку открыли посол Узбекистана Ботиржон Асадов и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. С презентациями выступили представители компаний-экспортёров плодоовощной продукции "Висмент" и "БМБ Трейд Груп", Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия, Ассоциации "Узтекстильпром" и другие.
В мероприятии приняли участие представители
и другие.
Выставочные павильоны включали в себя товары производителей плодоовощной, винно-водочной, текстильной, ремесленнической, мебельной продукций и электротехники. В частности, присутствовали компании
и др.
Важно отметить, что на полях выставки состоялись двусторонние встречи узбекских поставщиков с потенциальными покупателями по обсуждению всего спектра вопросов. По итогам переговоров состоялась церемония подписания пакета документов.
Также проведены параллельные секции в формате "круглого стола", на котором состоялись презентации по организации набора и привлечения трудовых мигрантов для сферы HoReCa в России и возможности расширения экспорта Узбекистана для сферы HoReCa.
Участникам мероприятия был продемонстрирован процесс приготовления плова от узбекских шеф-поваров.
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