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Автор Ольга Лазарева

В Москве прошла выставка-ярмарка узбекской продукции

Россия » Центр » Москва

31 мая прошла выставка-ярмарка "Made in Uzbekistan". Мероприятие поддержали Министерство инвестиций и внешней торговли и Агентство по продвижению экспорта в здании Посольства 

В Москве прошла выставка-ярмарка узбекской продукции

Показ узбекской продукции на территории Росси является ежегодным и продолжением начатой работы с 2018 года. Ранее такого рода ярмарка проходила в городах

  • Самара,
  • Казань
  • и Санкт-Петербург.

Выставку открыли посол Узбекистана Ботиржон Асадов и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. С презентациями выступили представители компаний-экспортёров плодоовощной продукции "Висмент" и "БМБ Трейд Груп", Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия, Ассоциации "Узтекстильпром" и другие.

В мероприятии приняли участие представители

  • Федерации рестораторов и отельеров России,
  • правительств города Москвы, Московской области и других регионов страны,
  • Федеральной таможенной службы,
  • Московской торгово-промышленной палаты,
  • Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, торговых сетей "Ашан", "Мираторг", "Зельгрос", "Эльдорадо"

и другие.

Выставочные павильоны включали в себя товары производителей плодоовощной, винно-водочной, текстильной, ремесленнической, мебельной продукций и электротехники. В частности, присутствовали компании

  • "Артель",
  • "БМБ",
  • "Made in Uz",
  • "Global village",
  • "АиКО",
  • "Global Export",
  • "Agro trade",
  • "Yasnur",
  • "Samo",
  • "Berco",
  • "Art soft",
  • "Fayz-M"

и др.

Важно отметить, что на полях выставки состоялись двусторонние встречи узбекских поставщиков с потенциальными покупателями по обсуждению всего спектра вопросов. По итогам переговоров состоялась церемония подписания пакета документов.

Также проведены параллельные секции в формате "круглого стола", на котором состоялись презентации по организации набора и привлечения трудовых мигрантов для сферы HoReCa в России и возможности расширения экспорта Узбекистана для сферы HoReCa.

Участникам мероприятия был продемонстрирован процесс приготовления плова от узбекских шеф-поваров.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы москва узбекистан игорь бухаров
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В Москве прошла выставка-ярмарка узбекской продукции
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