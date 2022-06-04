"Палантин" блокирует сигнал управления разведывательными беспилотниками ВСУ

Министерство обороны России рассказало, как работают боевые расчёты отечественного комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" в ходе специальной военной операции на Украине.

Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выполняют задачи по подавлению систем управления войсками и оружием Киева. "Палантин" блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами украинских Вооруженных сил, подавляет мобильную связь и интернет на командных пунктах Украины.

Как следует из сообщения российского военного ведомства, система работает на дальность более 20 километров, причем точечно. "Палантин" может подавить источники связи и интернета, не нарушая при этом гражданскую инфраструктуру.

Напомним, представители американских властей, а также Лондона и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования на Украине. Речь идёт об нейтралитете Украины в обмен на гарантии безопасности и старт украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса.